I discorsi dei leader europei e della Nato rivelano una crescente tensione, con affermazioni dure e minacce che sembrano allontanare la pace. Tra ultimatum e retoriche di forza, le istituzioni sembrano pronti a mettere in campo ogni leva possibile, alimentando un clima di confronto piuttosto che di dialogo. Una strategia che rischia di aumentare le tensioni e di compromettere ulteriormente la stabilità internazionale.

Dall’ultimatum sciagurato di Tusk alle tirate di Ursula, Kallas, e Rutte: Ue e Nato gonfiano i muscoli per mostrare di avere una leva. E occultare le debolezze di fondo. È stata una giornata tutt’altro che facile a Bruxelles. Da una parte gli agricoltori scaricavano letame davanti al Parlamento europeo dopo aver già usato patate, barbabietole e altri prodotti della natura e dopo aver dato alle fiamme vario genere di cose per protestare contro il Mercosur, cioè l’intesa tra Ue e America Latina (intesa che non piace né al governo italiano né a quello francese). Dall’altra, al Consiglio europeo si ingaggiava lo scontro con il Cremlino sull’utilizzo degli asset finanziari russi depositati in Europa, soprattutto in Belgio. 🔗 Leggi su Laverita.info

