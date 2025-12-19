I Comuni montani da 4200 a 2844 ma il Decreto Calderoli scontenta tutti anche i geografi

Il recente decreto Calderoli sulla definizione di “montagna” ha scatenato un vivace dibattito in Italia. Con la riduzione dei comuni montani da 4200 a 2844, molte parti interessate si sono opposte, evidenziando le tensioni tra istituzioni e comunità scientifiche. La Conferenza Unificata ha fermato il provvedimento, evidenziando come le modifiche abbiano suscitato critiche trasversali e riflessioni profonde sul futuro delle aree montane del Paese.

Il governo italiano ha tentato di ridefinire cosa significa “montagna” nel nostro Paese, ma il decreto è stato fermato proprio ieri dalla Conferenza Unificata dopo proteste trasversali da parte di Regioni, enti locali e comunità scientifiche. La posta in gioco? Milioni di euro di finanziamenti destinati ai territori montani e il futuro di oltre 1.300 comuni che rischiano di perdere questo status. Il piano del ministro Roberto Calderoli prevedeva di passare dai 4.201 comuni montani attuali a soli 2.844, utilizzando criteri rigorosi basati principalmente su altitudine e pendenza del terreno. Per essere considerato montano, un comune dovrebbe avere almeno il 25% del territorio sopra i 600 metri di altezza e il 30% della superficie con pendenze superiori al 20%. 🔗 Leggi su Cultweb.it

