I Comuni montani alzano la voce | Penalizzati da rigidi parametri

I Comuni montani denunciano di essere penalizzati da parametri troppo rigidi stabiliti dalla nuova legge 131/2025, che utilizza altitudine e pendenza come criteri principali di classificazione. Un coro di voci contrarie si leva per evidenziare le difficoltà e le conseguenze negative di un sistema che rischia di penalizzare territori già fragili e poco considerati.

E’ un coro di voci contrarie al nuovo sistema di classificazione montana, ossia la legge 1312025 che introduce parametri ‘rigidi’ - altitudine e pendenza - per classificare i Comuni ‘montani’. E ora interviene anche l’ Unione Montana dei Comuni del Mugello: "Altro che comuni di serie A e di serie B qui finiamo per essere trattati da serie C o D!", dicono il presidente Tommaso Triberti (sindaco di Marradi) e l’intera giunta dell’Unione. Alla fine è una questione di risorse che verrebbero a mancare. Anche l’Anci lo ha sottolineato, e i sindaci mugellani condividono: "i criteri adottati inciderebbero negativamente sull’assegnazione delle risorse e su altre forme di sostegno, penalizzando i comuni sulla dorsale appenninica e i loro cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

