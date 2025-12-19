I commercialisti siciliani all' assemblea nazionale dei presidenti | Diminuiscono i professionisti occorrono contromisure
Durante l’assemblea nazionale dei presidenti, i commercialisti siciliani hanno sottolineato il calo dei professionisti e l’urgenza di adottare contromisure efficaci. Il presidente Maurizio Attinelli ha rappresentato con determinazione la Regione Sicilia, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire il futuro della categoria e tutelare la professione in un contesto in rapido cambiamento.
In occasione dell’assemblea dei presidenti svoltasi a Roma, il coordinatore degli Ordini della Sicilia, il presidente Maurizio Attinelli, è intervenuto a nome della Conferenza regionale isolana lanciando un messaggio chiaro e istituzionalmente responsabile ai vertici nazionali della categoria, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
