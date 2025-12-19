I Caspio e i Voina duettano nel singolo Come me e te

I Caspio e i Voina si uniscono in un nuovo singolo,

Come me e te è il titolo del nuovo singolo dei Caspio in collaborazione con i  Voina, fuori da oggi in digitale. V4V Records  presenta Come me e te, nuovo singolo dei Caspio in collaborazione con i  Voina, in uscita il  19 dicembre  su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il nuovo brano della band friulana è  un abbraccio tra uguali: anime spente, fragili, in lotta con aspettative e fallimenti. Con un  tono intimo e disperato, la canzone esplora la tentazione di svanire, ma anche la possibilità di riconoscersi nel dolore dell’altro. Un grido d’intesa, quasi sussurrato. Il sound oscilla tra  alternative rock moderno  e  post-hardcore melodico, con un  mix compatto  e un uso evidente di  chitarre medio-granulate, distorsioni controllate e una ritmica dritta e frontale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

