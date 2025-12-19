i carabinieri accolgono e abbracciano i ragazzi delle case famiglia

Tempo di lettura: 2 minuti Un clima di cordialita?, partecipazione e autentica condivisione ha caratterizzato lo scambio di auguri natalizi svoltosi oggi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Protagonisti dell’incontro sono stati i ragazzi delle case famiglia “Il Marsupio” e “I Terribili”, accompagnati dai rispettivi operatori. L’iniziativa e? nata con l’intento di offrire un messaggio concreto di vicinanza, speranza e attenzione a quei giovani che, per diverse ragioni, trascorreranno le festivita? natalizie lontani dai propri affetti familiari. Un’occasione per ribadire come i valori della comunita?, dell’accoglienza e della solidarieta? possano rappresentare un punto di riferimento fondamentale, soprattutto nei momenti di maggiore fragilita?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

