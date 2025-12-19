I canederli fanno parte della tradizione della cucina italiana | l’oste Paolo Torboli risponde alle critiche del quotidiano altoatesino Dolomiten

I canederli rappresentano un simbolo della tradizione culinaria italiana, apprezzati e condivisi oltre i confini regionali. Paolo Torboli, oste di lunga esperienza, commenta le recenti polemiche sollevate dal quotidiano Dolomiten riguardo alla cucina italiana e al suo riconoscimento UNESCO. Un dibattito che mette in luce l’importanza di valorizzare le radici culturali e gastronomiche della nostra penisola.

«Si è parlato molto, in questi giorni, della cucina italiana riconosciuta come patrimonio dell'Unesco. Un riconoscimento importante, meritato, che dovrebbe unire. E invece divide ». In un'intervista a Il Corriere del Trentino, Paolo Torboli, proprietario dell' Osteria del Pettirosso di Rovereto, ha criticato la presa di posizione del principale quotidiano altoatesino Dolomiten. Il giornale ha pubblicato un articolo sul riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Unesco e ha sostenuto che i canederli, piatto tipico del Trentino-Alto Adige, non appartengono alla tradizione culinaria dell'Italia.

