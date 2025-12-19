Un gesto di attenzione e vicinanza ai bambini del reparto di pediatria del Policlinico di Modena, che conferma il valore sociale e terapeutico del teatro di figura e del gioco anche nei contesti di cura.L’associazione modenese "I burattini della Commedia", impegnata in iniziative di solidarietà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - “I Burattini della Commedia” donano giochi al Policlinico: sostegno al progetto comunale “Spazio Incontro” in Pediatria

