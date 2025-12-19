La decisione della Corte d'appello di Chieti conferma il trasferimento dei tre bambini della famiglia nel bosco in una casa protetta, respingendo il ricorso dei genitori. Salvini critica la sentenza, sottolineando che i minori non devono appartenere allo Stato. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela e i diritti dei bambini in situazioni di particolare difficoltà.

La Corte d'appello ha rigettato il ricorso della famiglia nel bosco in provincia di Chieti: i tre bambini restano dunque nella casa protetta alla quale sono stati affidati. Salvini attacca i giudici: "Vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità, Salvini ai giudici: “Vergogna, non appartengono allo Stato”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini: «Vergogna per i giudici, i bambini non sono proprietà dello Stato»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, l'avvocata: I genitori pronti a rivedere alcune posizioni; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; La tutrice dei figli nel bosco: “I fratellini annusano i vestiti puliti e hanno il terrore di doccia e sapone. Chiedono di stare al caldo”.

Famiglia nel bosco, i tre bambini restano in comunità - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... avvenire.it