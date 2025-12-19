I bambini rapiti in nome della fede e la ferita mai chiusa della Chiesa

Un viaggio tra dolore e verità, tra storie di bambini rapiti e battesimi forzati, che svelano le ferite profonde della Chiesa. Un’opera che denuncia ingiustizie e invita alla riflessione sulla fratellanza umana, mettendo in luce aspetti scomodi e spesso ignorati della storia religiosa. Un libro indispensabile per capire e affrontare le ingiustizie del passato e il loro impatto sul presente.

È un libro necessario e scomodo "Bambini rapiti, bambini contesi. Battesimi forzati e fratellanza umana" (Guerini e Associati), curato dalle professoresse Elisa Bianchi ed Elèna Mortara. Necessario perché riporta alla luce una pagina rimossa della storia europea e cattolica. Scomodo perché dimostra che quella pagina non è del tutto chiusa. Il volume raccoglie saggi di storici, intellettuali e uomini di fede che attraversano un arco temporale lungo e oscuro: dall'Inquisizione spagnola alla segregazione degli ebrei nei ghetti imposti dalla Chiesa di Roma, fino al secondo dopoguerra e al dramma dei bambini ebrei sopravvissuti alla Shoah, nascosti in conventi o presso famiglie cattoliche e mai restituiti ai parenti scampati allo sterminio.

