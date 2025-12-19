I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità | respinto ricorso dei genitori

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, respingendo il ricorso dei genitori di tre bambini affidati a una casa famiglia a Vasto. La misura è stata adottata nell’interesse dei minori, che rimangono in comunità nel bosco, lontani da un contesto giudicato inadatto. Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela e il benessere dei minori in situazioni delicate.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la ‘famiglia nel boscò la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

