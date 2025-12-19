I 90 miliardi per l’Ucraina e l’Eurobond | la scelta che rafforza Bruxelles nonostante i sovranisti

In un contesto di tensioni internazionali, l’Europa si impegna con 90 miliardi per l’Ucraina e l’emissione degli Eurobond, rafforzando la sua posizione nonostante le opposizioni sovraniste. Mentre Putin avverte di conseguenze per le azioni europee, Bruxelles mantiene la sua strategia, dimostrando determinazione e volontà di sostenere la stabilità e la sicurezza regionale.

Il presidente Putin batte i pugni sul tavolo, avvisa che la 'rapina' degli asset russi a opera dell'Ue costerà cara a Bruxelles. Ma proprio l'Ue ieri ha dimostrato che ce la fa da sola. La decisione di non procedere alla confisca diretta degli asset russi congelati, ma di sostenere l' Ucraina attraverso un maxi-prestito garantito dai rendimenti di quegli stessi asset, è stata interpretata da una parte del dibattito pubblico come un segnale di esitazione o di debolezza politica. In realtà, è esattamente il contrario. Con questa soluzione, in primo luogo, la Ue ha dimostrato di aver a cuore il rispetto delle strutture legali e finanziarie che regolano i rapporti fra i Paesi.

