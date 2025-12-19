i 210 miliardi di depositi e i timori occidentali per una ritorsione

I 210 miliardi di depositi e le tensioni tra Occidente e Russia dominano l'agenda del Consiglio Europeo. I leader si confrontano su vari temi, riservando l'ultimo e più delicato punto: il futuro dei beni russi congelati. Un dibattito cruciale che potrebbe influenzare le future strategie europee e le relazioni internazionali.

I leader a esaminare i singoli punti dell'ordine del giorno del Consiglio Europeo, lasciando per ultimo il tema più delicato, il destino dei beni russi congelati. In contemporanea gli esperti delle delegazioni nazionali a sviscerare la questione in una serie di meeting paralleli. Il premier belga Bart de Wever che di tanto in tanto lasciava il Consiglio per riunirsi con la Commissione e i colleghi europei in un colloquio bilaterale dietro l'altro. Dopo una giornata frenetica la discussione plenaria su come mettere le mani sugli oltre 200 miliardi di Mosca depositati nei forzieri europei e che dovrebbero essere versati all'Ucraina come anticipo delle riparazioni di guerra, è iniziata solo qualche minuto prima delle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

