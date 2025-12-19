I 100 libri più belli del 2025 secondo il New York Times e quelli già tradotti in italiano

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri i 100 libri più belli del 2025 secondo il New York Times, tra grandi autori, nuove voci e titoli già disponibili in italiano. Un elenco aggiornato mensilmente dai giornalisti americani, ideale per orientarsi nel panorama letterario dell’anno. Un viaggio tra storie imperdibili e anticipazioni su cosa ci riserva il 2026, per appassionati e lettori curiosi di scoprire il meglio della letteratura contemporanea.

i 100 libri pi249 belli del 2025 secondo il new york times e quelli gi224 tradotti in italiano

© Vanityfair.it - I 100 libri più belli del 2025 secondo il New York Times (e quelli già tradotti in italiano)

L'elenco di lettura che i giornalisti del quotidiano americano aggiornano mese dopo mese. Tra grandi nomi, nuove voci e titoli già disponibili nel nostro Paese, ecco da dove cominciare, e cosa aspettarci nel 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: I libri più belli del 2025 secondo The New Yorker: ci sono due italiani

Leggi anche: Le migliori serie tv del 2025, secondo il New York Times (ci sono due italiane)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I 10 LIBRI PIÙ BELLI DEL 2025 ??

Video I 10 LIBRI PIÙ BELLI DEL 2025 ??

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.