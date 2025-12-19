I 10 più ricchi d’Italia tra Ferrero criptovalute e grandi dinastie

In Italia, un selezionato gruppo di miliardari domina settori chiave come dolciario, finanza digitale, moda e farmaceutico. Le loro ricchezze, frutto di dinastie storiche e innovazioni recenti, plasmano l’economia del paese. Scopri chi sono i dieci più ricchi, tra grandi aziende familiari, criptovalute e investimenti strategici, testimoniando la diversificazione e la forza del patrimonio italiano.

© Panorama.it - I 10 più ricchi d’Italia tra Ferrero, criptovalute e grandi dinastie Una manciata di miliardari controlla imperi che spaziano dall’industria dolciaria alla finanza digitale, dalla moda al settore farmaceutico. La classifica aggiornata di Forbes del 2025 sugli italiani più ricchi rivela aziende familiari trasformate in colossi globali, nuovi protagonisti emersi dall’ universo delle criptovalute e marchi italiani diventati simboli universali di lusso ed eccellenza. La top 10 fotografa un Paese dove tradizione imprenditoriale e innovazione tecnologica convivono. Giovanni Ferrero. Il re della Nutella ha un patrimonio stimato di 41,3 miliardi di dollari. L’erede e amministratore delegato del gruppo Ferrero domina la classifica italiana e si colloca tra i primi 50 miliardari globali. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Ricchi sempre più ricchi (e più numerosi): chi sono i "Paperoni" d'Italia Leggi anche: Gli eredi di Giorgio Armani sono miliardari: inclusi da Forbes tra i più ricchi d’Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crescono numero e patrimoni dei miliardari in Italia. Nella classifica di Forbes del 2025 chi sono i più ricchi e chi i nuovi ingressi - facebook.com facebook Cresce il numero dei miliardari in Italia nel 2025: ecco chi sono • Forbes aggiorna la mappa dei super-ricchi italiani: salgono a 79 i miliardari e il valore complessivo dei patrimoni supera i 357 miliardi di dollari, tra grandi dinastie, nuovi ingressi… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.