Humoresque suite fantastica per teatri dell' agire 2025.26
TEATRI DELL'AGIREteatro musica culturaPreludio - Stagione 2025.26 anno ottavo22 dicembre ore 20.00Teatro Don Mimino Colazzo – GalatoneELEUSI ApsHUMORESQUE Suite Fantasticacon Salvatore Della VillaEleusi Ensembleviolino Paola Musioviolino Alessia Rausaviola Luca Fersinovioloncello Gabriele. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Listo presenta "Gliese581g" per teatri dell'agire
Leggi anche: Giornata Mondiale dell’Amiloidosi Cardiaca – 26 Ottobre: Conoscere per Prevenire, Agire per Vivere Meglio.
Galatone | HUMORESQUE Suite Fantastica per Teatri dell'Agire 2025.26.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.