Hubble cattura una meraviglia spaziale lo schianto di due asteroidi giganti vicino a una stella

Hubble ha immortalato un evento straordinario nello spazio: lo scontro tra due enormi asteroidi vicino a una stella. Per quasi vent’anni, gli scienziati hanno pensato di aver individuato un nuovo pianeta oltre il nostro Sistema Solare, ma ciò che il telescopio ha rivelato è molto di più, portandoci a ripensare alle dinamiche dell’universo.

© Cultweb.it - Hubble cattura una meraviglia spaziale, lo schianto di due asteroidi giganti vicino a una stella Per quasi vent'anni gli scienziati hanno creduto di aver scoperto un nuovo pianeta fuori dal Sistema Solare. Invece era qualcosa di molto più straordinario: il risultato di uno scontro cosmico violentissimo tra due giganteschi asteroidi. La rivelazione, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, rappresenta un traguardo storico: è la prima volta che osserviamo direttamente l'impatto tra grandi corpi celesti in un sistema planetario lontano dal nostro. La storia inizia nel 2008, quando il telescopio spaziale Hubble individuò un punto luminoso attorno a Fomalhaut, una stella brillantissima situata a 25 anni luce dalla Terra nella costellazione del Pesce Australe.

