Housing sociale cucine mobili e mini market solidale gratuito | il progetto a Milano

Fondazione Progetto Arca e Jti Italia e rinnovano la propria collaborazione anche per il 2026. Dopo un 2025 ricco di risultati, le due realtà - che da oltre dieci anni offrono un aiuto concreto alle persone più vulnerabili - annunciano il proseguimento della partnership anche per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Lombardia, l'intervista all'assessore Paolo Franco: l'Housing sociale e la Milano di domani

Leggi anche: Chi è l’uomo delle cucine sparite e com’è nato il tracollo che ha lasciato centinaia di romani senza mobili

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Progetto Arca, nel 2025 distribuiti quasi 17mila pasti ai senza dimora: si rinnova la collaborazione con Jti Italia; Padova: oltre 8.900 pasti per le persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Progetto Arca; Bari: oltre 16.400 pasti per le persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Progetto Arca; JTI Italia e Fondazione Progetto Arca, rinnovata collaborazione per il 2026 con nuovi progetti di housing sociale e percorsi di inclusione.

Progetto Arca attiva numero solidale 45584/ Servizi potenziati: Cucine mobili, spese gratis, housing sociale - Torna attivo il numero solidale 45584 di Fondazione Progetto Arca per potenziare ulteriormente la rete di servizi ai più fragili: come donare, fino a quando e per quali progetti TORNA ATTIVO IL NUMERO ... ilsussidiario.net

Pasti caldi ai senzatetto grazie alle cucine mobili del Progetto Arca - Da lunedì 18 a domenica 24 dicembre 2023 in occasione dell’arrivo del Natale ritornano le cene natalizie itineranti delle Cucine Mobili del Progetto Arca che doneranno pasti caldi alle persone senza ... romatoday.it

#Cronaca #housingsociale Sant’Agnello, sgombero dell’housing sociale. Comunicato della Procura che smentisce tutti, e domani c’è l’udienza - facebook.com facebook

Stretta sugli affitti brevi, aiuti di Stato per l'housing sociale: la Commissione europea svela il suo Piano Casa x.com