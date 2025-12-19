Hong Kong i funerali del pompiere morto nell' incendio nel complesso residenziale

A Hong Kong si sono svolti i funerali di un pompiere che ha sacrificato la vita durante il più grave incendio degli ultimi decenni. Un momento di profonda commozione per la comunità, che rende omaggio al coraggio e alla dedizione di chi rischia tutto per proteggere gli altri. La perdita di un eroe lascia un vuoto incolmabile, mentre il ricordo del suo sacrificio rimarrà vivo nel cuore della città.

Ad Hong Kong si sono svolti i funerali di un pompiere che ha perso la vita nel più letale incendio della città degli ultimi decenni. Ho Wai-ho, 37 anni, è morto mentre combatteva il rogo che ha avvolto sette edifici in un complesso residenziale il 26 novembre scorso. Un carro funebre ricavato da un’autopompa ha trasportato la bara di Ho. Le autorità hanno sottolineato che le reti di nylon e i pannelli di schiuma di qualità scadente installati sulle finestre hanno contribuito alla rapida propagazione dell’incendio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

