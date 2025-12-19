Hojlund trascina il Napoli | Sabatini esalta il colpo azzurro

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojlund si conferma protagonista e trascina il Napoli verso una vittoria importante, che vale l'accesso alla finale di Supercoppa. Sabatini esprime grande entusiasmo per il colpo azzurro, sottolineando l'impatto decisivo dell'attaccante nel match contro il Milan. Un risultato che rafforza le ambizioni del Napoli e accende l'entusiasmo dei tifosi, pronti a sognare in grande per le prossime sfide.

hojlund trascina il napoli sabatini esalta il colpo azzurro

© Forzazzurri.net - Hojlund trascina il Napoli: Sabatini esalta il colpo azzurro

Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa con un netto 2-0 sul Milan . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Hojlund trascina il Napoli: la Juve si inchina al Maradona

Leggi anche: Hojlund trascina il Napoli: doppia firma e voti altissimi col Milan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

hojlund trascina napoli sabatiniHojlund trascina il Napoli: Sabatini esalta il colpo azzurro - Hojlund trascina il Napoli: Sabatini esalta il colpo azzurro Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa con un netto 2- forzazzurri.net

Sabatini incorona Hojlund: "Ha evidenziato con strapotere tutti i limiti di De Winter" - Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria per 2- tuttonapoli.net

Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo - La difesa rossonera ha praticamente lasciato campo aperto alla squadra di Conte, che ne ha approfittato senza troppi indugi. tuttosport.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.