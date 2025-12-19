Hojlund pubblica un messaggio subito dopo Napoli-Milan poi è costretto a cancellarlo controvoglia

Dopo il Napoli-Milan, Hojlund aveva condiviso un messaggio che, però, ha dovuto cancellare poco dopo. La sua reazione all'animazione dedicata al suo gol ha suscitato discussioni e curiosità, rivelando un episodio che ha catturato l'attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. Un gesto che evidenzia le emozioni e le tensioni di una partita intensa e ricca di momenti significativi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.