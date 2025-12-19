Hojlund dopo Napoli Milan | Bologna o Inter in finale? Per noi è uguale! Vi racconto il mio rapporto con Lukaku

Dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana, Rasmus Hojlund si apre sui prossimi obiettivi e sulla sua visione delle sfide future. Tra riflessioni sulla finale e il rapporto con Lukaku, l’attaccante del Napoli condivide il suo punto di vista senza preferenze, sottolineando l’importanza della squadra e della determinazione. Un’occasione per scoprire il suo stato d’animo e le ambizioni che lo spingono avanti.

L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Protagonista del successo sul Milan, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha manifestato ai microfoni di Mediaset tutto il suo entusiasmo per la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale a Riad. Il centravanti danese si è soffermato anche sul rapporto con il compagno di reparto Romelu Lukaku, definendolo un fuoriclasse assoluto e una guida preziosa, augurandosi di rivederlo presto in campo al suo fianco. Guardando all'atto conclusivo, la punta non ha espresso preferenze sull'avversaria: che sia l' Inter o il Bologna, per gli azzurri l'obiettivo resta la vittoria, indipendentemente da chi uscirà vincitore dall'altra semifinale di domani.

