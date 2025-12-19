Ho sofferto di attacchi di panico così ho deciso di scalare il Kilimangiaro
È da cinque anni che programma questo viaggio. Per chi ama le scalate, o semplicemente stare a stretto contatto con la natura, il Kilimangiaro è più di un sogno: è un’esperienza unica capace di mettere alla prova sia il corpo che la mente. Lo sa bene Sandhya Marano, 32enne di Sacile che non solo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
