Ho sofferto di attacchi di panico così ho deciso di scalare il Kilimangiaro

È da cinque anni che programma questo viaggio. Per chi ama le scalate, o semplicemente stare a stretto contatto con la natura, il Kilimangiaro è più di un sogno: è un’esperienza unica capace di mettere alla prova sia il corpo che la mente. Lo sa bene Sandhya Marano, 32enne di Sacile che non solo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Belve, Fognini: “Ho sofferto di attacchi di panico. Multe? Ho pagato circa mezzo milione”

Leggi anche: Fabio Fognini a Belve: «Ho sofferto di attacchi di panico, non sono mai stato così male. La Coppa Davis è il mio sogno rimasto chiuso nel cassetto»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Ho curato gli attacchi di panico facendo rally con mia madre. Poi siamo diventate campionesse italiane»: storia di Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino; Fabio Fognini rivela di soffrire di ansia: «Al primo attacco di panico mi sono sentito morire. Ecco come ne sono uscito; Fabio Fognini: Soffro di ansia e attacchi di panico, la prima volta mi sono sentito morire. Ora so gestirli; Fabio Fognini: «Il primo attacco di panico al Roland Garros. L'esclusione dalla Davis? Un’umiliazione». Volandri, i retroscena e le multe.

«Ho curato gli attacchi di panico facendo rally con mia madre. Poi siamo diventate campionesse italiane»: storia di Veronica Verzoletto e Patrizia Perosino - Una figlia che vive sdraiata sul divano in preda agli attacchi di panico. vanityfair.it