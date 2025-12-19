Ho sbagliato palazzo le ragazzine scelte in metro e violentate | così un papà ha salvato la figlia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima terribile sequenza è di agosto: la vede in metro e la segue fin dentro al palazzo. E abusa di lei. Poco più di un mese dopo, a settembre, lo schema si ripete in un altro angolo della città: una ragazzina viene seguita fino all’androne e stuprata vicino all’ascensore.Ancora un mese dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Due stupri fotocopia a Milano: ecuadoriano seguiva ragazzine all’uscita della metro e le violentate sotto casa

Leggi anche: Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.