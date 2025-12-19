Ho sbagliato palazzo le ragazzine scelte in metro e violentate | così un papà ha salvato la figlia

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima terribile sequenza è di agosto: la vede in metro e la segue fin dentro al palazzo. E abusa di lei. Poco più di un mese dopo, a settembre, lo schema si ripete in un altro angolo della città: una ragazzina viene seguita fino all’androne e stuprata vicino all’ascensore.Ancora un mese dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Ho sbagliato palazzo", le ragazzine scelte in metro e violentate: così un papà ha salvato la figlia

Leggi anche: Due stupri fotocopia a Milano: ecuadoriano seguiva ragazzine all’uscita della metro e le violentate sotto casa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ho sbagliato palazzo, le ragazzine scelte in metro e violentate: così un papà ha salvato la figlia; Segue due ragazzine sole di 15 e 16 anni fin sotto casa e le stupra; Ragazzine scelte in metro, seguite dentro casa e stuprate.

"Ho sbagliato palazzo", le ragazzine scelte in metro e violentate: così un papà ha salvato la figlia - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo un'indagine del nucleo investigativo della compagnia Porta Monforte ... milanotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.