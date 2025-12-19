Helena Prestes dopo le accuse di Fabrizio Corona | Io sto con Alfonso Signorini

In un clima di accese polemiche, Helena Prestes si posiziona chiaramente al fianco di Alfonso Signorini, criticando le insinuazioni di Fabrizio Corona. La modella mette in guardia dai pericoli di condanne social prive di fondamento, sottolineando l’importanza di rispettare la presunzione di innocenza e di mantenere un dibattito basato su fatti concreti.

Nel caos mediatico scatenato da Fabrizio Corona, Helena Prestes si schiera con Alfonso Signorini e denuncia il rischio di condanne social senza prove né sentenze. Il mondo del Grande Fratello è travolto da una bufera che molti media hanno già etichettato come il sistema Signorini. Le pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona hanno acceso una vera e propria tempesta mediatica, spaccando l'opinione pubblica e coinvolgendo numerosi ex protagonisti del programma. In questo contesto infuocato emerge però una voce fuori dal coro: Helena Prestes, che ha deciso di esporsi in prima persona per difendere Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

