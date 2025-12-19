Hasta la carbonara europea siempre

L’Europa, tra sfide geopolitiche e pressioni internazionali, si distingue per la sua resilienza e capacità di concentrazione sulle vere emergenze. Nonostante le tensioni con Russia e Cina e un ruolo in evoluzione negli equilibri globali, il continente dimostra di saper mantenere il focus su questioni cruciali, affrontando con determinazione le sfide del presente e plasmando il proprio futuro con fermezza e visione.

© Linkiesta.it - Hasta la carbonara europea, siempre Attaccata dalla Russia, messa sotto pressione dalla Cina e sempre meno centrale per gli Stati Uniti, l'Europa continua a dimostrare una straordinaria capacità di concentrazione sulle vere emergenze. Una su tutte: la carbonara. Lo racconta con sarcasmo The Economist, che vede nella recente polemica italiana l'ennesima prova di come il cibo, più della politica, resti il terreno su cui il continente difende con maggiore fervore i propri confini simbolici e sul quale fa fatica a trovare un accordo. A novembre, nel market interno del Parlamento europeo a Bruxelles il ministro Lollobrigida intercetta in vendita una salsa pronta "alla carbonara" con pancetta (e, secondo alcune versioni, panna).

