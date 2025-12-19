hans grahl madsen si aggiudica lo slalom di obereggen di coppa europa fuori dalla top10 gli italiani

Hans Grahl-Madsen si impone nello slalom di Obereggen, una tappa importante della Coppa Europa di sci alpino 2025-2026. L’atleta norvegese dimostra grande talento e determinazione, confermandosi il migliore tra i pali stretti. Fuori dalla top10 gli italiani, in una gara che ha regalato emozioni e sorprese lungo i pendii italiani.

Hans Grahl-Madsen si conferma il migliore tra i pali stretti. Il norvegese, infatti, si è aggiudicato lo slalom di Obereggen, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista altoatesina abbiamo assistito ad una gara ben differente tra la prima e la seconda manche, con la pista che è andata a rovinarsi e ha permesso diverse rimonte importanti. Hans Grahl-Madsen ha vinto la gara tra i rapid gates con il tempo complessivo di 1:39.26 (miglior tempo nella prima manche in 49.86 e gestione nella seconda in 49.40) davanti allo svizzero Sandro Simonet distante 27 centesimi, mentre completa il podio il francese Hugo Desgrippes a 39, dopo aver risalito 7 posizioni nella seconda metà di gara, a braccetto con l’austriaco Jakob Greber. 🔗 Leggi su Oasport.it

