Hanno messo 50 euro a testa Il regalo natalizio dei parlamentari FdI a Giorgia Meloni

Durante le festività, i piccoli gesti condivisi assumono un significato speciale, anche tra i membri del Parlamento. Recentemente, è emersa una curiosa vicenda legata a una colletta natalizia tra parlamentari di FdI, destinata a Giorgia Meloni. Un gesto che ha suscitato discussioni e riflessioni sul modo in cui si celebrano le occasioni importanti, anche in ambito politico, tra tradizione e simbolismo.

Quando si tratta di festeggiare un compleanno tra amici, la classica colletta per il regalo è quasi un rituale. Ma cosa succede quando la destinataria del dono è la propria leader politica, e non una qualunque, bensì la presidente del Consiglio? Giorgia Meloni, infatti, riceverà il suo regalo natalizio direttamente dai parlamentari di Fratelli d’Italia, con qualche giorno di anticipo rispetto al 25 dicembre. L’appuntamento è fissato per il 23 dicembre, alla Camera dei deputati, dove tutti i parlamentari del partito saranno convocati per l’occasione. Lo racconta Repubblica, sottolineando come per la premier il regalo materiale non basti: Meloni attende infatti anche l’approvazione della manovra economica, che nelle ultime ore ha incontrato difficoltà significative, con misure proposte e poi ritirate e una discussione serratissima con la Lega sul tema delle pensioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

