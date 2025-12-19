Ha pesantemente insultato Oriali | le accuse ad Allegri

La Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con la vittoria dei partenopei, ma le polemiche non si sono limitate al risultato. Tra le accuse più eclatanti, quelle rivolte ad Allegri, accusato di aver pesantemente insultato Gabriele Oriali durante il match. Un episodio che ha scatenato ulteriori tensioni e pone l’attenzione su comportamenti e rispetto in campo.

La gara di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan finita con la vittoria dei partenopei che lunedì prossimo si giocheranno il trofeo con una tra Inter e Bologna non si è conclusa dopo i 90 minuti più recupero, sul campo, ma presenta delle scorie che vanno al di là del fischio finale dell'arbitro con le accuse del Napoli al mister rossonero, Massimiliano Allegri, che nel corso della gara avrebbe insultato più volte Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico. La nota del Napoli. È netta e decisa la posizione della società di De Laurentiis sui propri canali ufficiali. " La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati", si legge in una nota pubblicata dal club. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

