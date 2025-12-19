Ha drogato e stuprato una dipendente | arrestato un 59enne a Prato

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Prato con l’accusa di aver drogato e violentato una dipendente. La vittima, che ricordava solo di essere al lavoro, si è risvegliata in un camper, vittima di un grave episodio di violenza. L’indagine si è concentrata sulla ricostruzione degli eventi e sulla tutela della donna, portando all’arresto dell’uomo e alla condanna degli abusi subiti.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha drogato e stuprato una dipendente”: arrestato un 59enne a Prato L’ultimo ricordo che aveva era di essere a lavoro. Poi però si è risvegliata in un camper dopo essere stata stuprata. È sulla base di questo racconto riportato da una donna di 24 anni che gli investigatori de carabinieri sono arrivati all’arresto di un uomo di 59 anni, datore di lavoro della ragazza. I fatti risalgono a lunedì 15 dicembre. La giovane stava per finire il turno nel luogo di lavoro, un laboratorio specializzato nella riparazione di macchine da caffè industriali, quando il suo datore l’ha convinta a trattenersi per qualche ora in più. L’uomo, un pluripregiudicato, ha offerto una minestra alla giovane, che è rimasta nel negozio per consumare il pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Prato, fermato per stupro: per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente Leggi anche: "Ha stuprato una turista dopo una serata alla Vucciria": arrestato un uomo incastrato dal dna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Prato, fermato per stupro: per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente; Turista violentata e sequestrata da un dipendente di un locale del centro storico di Roma; Roma, 24enne stuprata e sequestrata da dipendente di un locale in centro: un arresto; Roma, 24enne stuprata e sequestrata da dipendente di un locale in centro: un arresto. “Ha drogato e stuprato una dipendente”: arrestato un 59enne a Prato - Dopo alcuni controlli medici, è stata rinvenuta la presenza di benzodiazepine nel corpo della vittima, la sostanza più comunemente conosciuta come droga dello stupro ... ilfattoquotidiano.it

Un fermato per stupro, ha 'drogato e abusato di una dipendente' - Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga d ... ansa.it

Pena confermata per il sessantenne accusato di aver drogato, stuprato e filmato tre donne. L’uomo avrebbe diffuso i video in alcune chat - facebook.com facebook

