Ha distrutto tutto vandalizzato il presepe così | Inneggiava ad Allah Cosa è successo

Un presepe vandalizzato sotto il porticato del palazzo comunale, nel cuore di Brescia, ha acceso un’ondata di indignazione in città alla vigilia delle festività. L’episodio si è consumato in uno dei luoghi più simbolici del centro storico, dove ogni anno l’allestimento natalizio richiama cittadini e turisti. A colpire non è stato solo il danno materiale, ma soprattutto il significato del gesto, percepito come un attacco diretto a un simbolo profondamente radicato nella tradizione cristiana. La scena che si è presentata agli occhi dei passanti ha lasciato sgomenti. Una statuetta del presepe è apparsa gravemente danneggiata, con la tunica lacerata e un braccio reciso, segno evidente di un’azione violenta e deliberata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

