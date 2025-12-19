Guida TV Sky Cinema e NOW | L' amico fedele Venerdi 19 Dicembre 2025

Scopri la nostra guida TV Sky Cinema e NOW per venerdì 19 dicembre 2025. Una serata imperdibile con una selezione di film che spaziano tra grandi classici, emozionanti animazioni e avvincenti thriller. Sintonizzati sui canali Sky Cinema o in streaming su NOW e lasciati coinvolgere da un palinsesto ricco di emozioni e intrattenimento di qualità.

Da L’amico fedele a Il traditore, passando per Dragon Trainer, Soldado e Il gusto delle cose, una serata ricchissima tra grandi film, animazione e thriller in onda sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW.. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda L'amico fedele, un dramma delicato e profondamente emotivo interpretato da Naomi Watts e Bill Murray, tratto dal romanzo di Sigrid Nunez. A New York, una scrittrice segnata dalla perdita improvvisa di un caro amico si ritrova a prendersi cura del suo enorme alano, un'eredità affettiva tanto ingombrante quanto necessaria. 🔗 Leggi su Digital-news.it

