GUIDA TV 19 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:00 The Voice Senior ultima puntata Tv7 Talent Rubrica Rai2 21:20 23:20 Mulan The Princess Film Film Rai3 21:25 23:05 Pupi Avati: Che Cinema La Vita! E' Sempre un Sabato Italiano Doc. Doc. Rete 4 21:35 00:50 Quarto Grado Unità Speciale Scomparsi Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 23:45 Io Sono Farah 1ªTv La Notte nel Cuore 1ªTv Serie Tv Serie Tv Italia 1 19:45 22:10 Bologna-Inter Supercoppa Italiana Live Calcio Talk Show La7 21:15 01:00 Propaganda Live Best TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 00:10 Skyfall Robin Hood Principe dei Ladri Film Film Nove 21:30 23:20 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis R Satira Show
