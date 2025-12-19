Guida alla sopravvivenza digestiva delle feste

Dicembre in Italia trasforma le feste in un vero e proprio percorso a ostacoli digestivi. Tra pranzi tra colleghi e cene con la famiglia, il rischio di sovraccaricare il sistema digestivo è dietro l’angolo. Ma con qualche accortezza, è possibile vivere le festività senza rinunciare al gusto, mantenendo il benessere e lasciando le feste solo con ricordi felici e senza mal di pancia.

Dicembre, in Italia, non è un mese, è un percorso a ostacoli digestivi. La giornata inizia con un ingenuo «tanto è solo un pranzetto tra colleghi» e finisce con un piatto di cappelletti che ti fissa negli occhi mentre il parentado ripete il mantra «assaggia, è leggero». Le cucine diventano trincee, i ritmi circadiani implorano pietà e noi pretendiamo di digerire un cenone iniziato alle ventidue come se fossimo ancora nel nostro fuso orario metabolico di luglio. Nel mezzo c'è un corpo che ha una sola richiesta: coerenza. E, quando possibile, un po' di buon senso. Non servono decotti miracolosi o digiuni eroici.

