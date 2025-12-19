Guerra Ucraina Zelensky | L' uso degli asset russi sarebbe la scelta più giusta – Il video

In un contesto di tensione crescente, Zelensky sottolinea l'importanza di sfruttare appieno gli asset russi come scelta giusta e moralmente giustificata. La decisione di utilizzare queste risorse rappresenta un punto di svolta cruciale nella difesa dell’Ucraina, evidenziando la determinazione di Kiev di resistere e di ottenere risultati concreti di fronte alle sfide poste dall'aggressione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Cari amici, se siamo riusciti a ottenere così tanto, come potrebbe ora l’Unione europea cedere, e come potrebbe essere la Russia a vincere? La decisione che oggi è sul vostro tavolo, quella di utilizzare pienamente gli asset russi per difendersi dall’aggressione russa, è una delle decisioni più chiare e moralmente più giustificate che si possano prendere. Questa decisione riflette tutto ciò che diciamo, pensiamo e, soprattutto, sentiamo riguardo a questa guerra da anni. Non solo noi, ma centinaia di milioni di europei. E nessuno potrà mai spiegare loro, né alle persone che vivono nelle città e nei villaggi ucraini distrutti dai bombardamenti e dagli attacchi russi, perché sarebbe in qualche modo sbagliato usare il denaro russo per ricostruire quelle case. 🔗 Leggi su Open.online

