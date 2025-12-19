Guerra in Ucraina perché trattare con la Russia è così difficile | i no di Putin e su cosa è disposto a cedere

La complessità delle trattative con la Russia in Ucraina deriva da posizioni intransigenti e tattiche negoziali che riflettono interessi profondamente divergenti. Mosca respinge le forze multinazionali, limita drasticamente il ruolo dell’esercito ucraino e propone un’adesione all’UE solo parziale. Questi elementi rendono il dialogo difficile, evidenziando le sfide di un confronto teso e di un possibile compromesso tra le parti coinvolte.

Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. Salta uso asset russi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. tg24.sky.it

Guerra ucraina, Mosca non cede sul Donbass e sulle truppe Nato. Zelensky: «A giorni invieremo i piani di pace alla Russia» - La posizione negoziale russa «non è ancora cambiata: vogliono il nostro Donbass. ilmattino.it

Caracciolo a Otto e mezzo: La guerra in Ucraina rischia di sfuggire di mano e di allargarsi

Daniele Capezzone. . Usa, Russia e Ue: sulla guerra in Ucraina c’è poco da essere ottimisti. Vi spiego perché. #ReStart - facebook.com facebook

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: colpita nave russa a Rostov. “Ci sono vittime” x.com

