Guerra in Ucraina perché trattare con la Russia è così difficile | i no di Putin e su cosa è disposto a cedere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La complessità delle trattative con la Russia in Ucraina deriva da posizioni intransigenti e tattiche negoziali che riflettono interessi profondamente divergenti. Mosca respinge le forze multinazionali, limita drasticamente il ruolo dell’esercito ucraino e propone un’adesione all’UE solo parziale. Questi elementi rendono il dialogo difficile, evidenziando le sfide di un confronto teso e di un possibile compromesso tra le parti coinvolte.

Immagine generica

Fanpage.it analizza tattiche negoziali e posizioni di Mosca: inaccettabili forze multinazionali; riduzione al minimo dell’esercito ucraino; adesione “solo parziale” di Kyiv all’UE. Ma sugli asset congelati si può discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ucraina-Russia, Trump: “Ho parlato con Putin. Mai così vicini alla fine della guerra”

Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa: “Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi”, Putin: “Il Donbass è nostro”, le news in diretta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

guerra ucraina perch233 trattareGuerra in Ucraina, perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere - it analizza tattiche negoziali e posizioni di Mosca: inaccettabili forze multinazionali; riduzione al minimo dell’esercito ucraino; adesione ... fanpage.it

guerra ucraina perch233 trattareUcraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. Salta uso asset russi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. tg24.sky.it

guerra ucraina perch233 trattareGuerra ucraina, Mosca non cede sul Donbass e sulle truppe Nato. Zelensky: «A giorni invieremo i piani di pace alla Russia» - La posizione negoziale russa «non è ancora cambiata: vogliono il nostro Donbass. ilmattino.it

Caracciolo a Otto e mezzo: La guerra in Ucraina rischia di sfuggire di mano e di allargarsi

Video Caracciolo a Otto e mezzo: La guerra in Ucraina rischia di sfuggire di mano e di allargarsi

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.