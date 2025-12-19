Guardiola | Futuro? Mi fate questa domanda ogni anno quando avrò 75 o 76 anni lascerò il City

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha rivelato che non ci sono state per il momento discussioni con la dirigenza del Manchester City per lasciare il club alla fine della stagione, ma il tecnico si aspetta che la squadra inglese abbia già pronto un piano per il suo successore, quando sarà il momento che lui andrà via. Le parole di Guardiola sul suo futuro. Il tecnico spagnolo ha un contratto col City fino a giugno 2027, anche se ci sono indiscrezioni che possa andar via già nell’estate 2026. Guardiola ha spiegato, nelle dichiarazioni riportate dal Telegraph: « Non ci sono state discussioni sull’argomento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

