GT Valentino Rossi inizierà il 2026 con la 12h di Bathurst
Valentino Rossi si prepara a iniziare il 2026 con un emozionante debutto internazionale. L’iconica pista di Bathurst, in Australia, sarà teatro della sua prima competizione dell’anno, partecipando alla 12h valida per l’Intercontinental GT Challenge. Un nuovo capitolo per il campione, che si appresta a sfidare le prestigiose vetture GT in una delle gare più affascinanti del motorsport mondiale.
Come anticipato nelle scorse giornate, Valentino Rossi inizierà il 2026 dall’Australia nell’iconica pista di Bathurst in occasione della dodici ore valida per l’Intercontinental GT Challenge. L’ex centauro è atteso regolarmente con una BMW M4 GT3 EVO schierata da WRT insieme allo svizzero Raffaele Marciello ed al brasiliano Augusto Farfus. Quest’ultimo ha saputo imporsi lo scorso anno, in coppia con i fratelli Kelvin e Sheldon van der Linde. Il primo dei due tornerà con la BMW n. 32 accanto all’ex pilota Lamborghini Jordan Pepper ed al belga Charles Weerts. In totale avremo ben 32 GT3 in pista, numero notevole che non si vedeva dal 2020 quando gli organizzatori sono riusciti ad avere 33 unità. 🔗 Leggi su Oasport.it
