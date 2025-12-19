Grottaminarda il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Grottaminarda approva il bilancio di previsione 2026/2028, anticipando i tempi rispetto alle scadenze ufficiali. Viene confermato l’impegno a garantire servizi efficienti, con pagamenti regolari a fornitori e creditori. Il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 si arricchisce con il progetto di riqualificazione della Villetta Comunale, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione al miglioramento della qualità della vita cittadina.

Bilancio di previsione finanziario 20262028 approvato, anche quest'anno, con largo anticipo rispetto alle scadenze, fornitori, enti di servizio e creditori saldati, Documento Unico di Programmazione 20252027 integrato con l'inserimento del progetto di riqualificazione della Villetta Comunale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

