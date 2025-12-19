Grottaminarda il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione
Il Consiglio comunale di Grottaminarda approva il bilancio di previsione 2026/2028, anticipando i tempi rispetto alle scadenze ufficiali. Viene confermato l’impegno a garantire servizi efficienti, con pagamenti regolari a fornitori e creditori. Il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 si arricchisce con il progetto di riqualificazione della Villetta Comunale, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione al miglioramento della qualità della vita cittadina.
Bilancio di previsione finanziario 20262028 approvato, anche quest'anno, con largo anticipo rispetto alle scadenze, fornitori, enti di servizio e creditori saldati, Documento Unico di Programmazione 20252027 integrato con l'inserimento del progetto di riqualificazione della Villetta Comunale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Variazione bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: disco verde del Consiglio comunale
Leggi anche: Consiglio comunale Napoli approva il suo primo bilancio sociale
Grottaminarda: il consiglio comunale approva il bilancio di previsione - La seduta del consiglio comunale di ieri sera a Grottaminarda restituisce l'immagine di un ente adempiente ed efficiente. msn.com
MERCOLEDI ORE 11.00 ' La questione della scuola media di Grottaminarda motivo di discussione, i questi giorni. Ne parliamo con Mauro Piccolo e Doralda Petrillo, consiglieri comunali di opposizione in consiglio comunale a p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.