Grottaglie | i maestri ceramisti riuniti in un progetto per Aeroporti di Puglia
A breve, i maestri ceramisti di Grottaglie presenteranno un innovativo progetto che darà vita a un allestimento esclusivo nel Terminal passeggeri dell’aeroporto Marcello Arlotta. Questa collaborazione valorizza l’arte ceramica locale, trasformando lo spazio aeroportuale in un’opera di eccellenza artigianale e culturale, e rafforzando il legame tra la tradizione e l’innovazione della città della ceramica.
Tarantini Time Quotidiano Sarà presentato a breve il progetto redatto dai maestri ceramisti di Grottaglie, la cui realizzazione si concretizzerà nell’allestimento del Terminal passeggeri dell’aeroporto Marcello Arlotta della città della ceramica. Un progetto minuzioso, dettagliato, unitario, che diviene vetrina di un gruppo di lavoro che si trasforma in realtà compatta e garantisce a tutti gli artisti locali di esprimersi nel segno distintivo della tradizione ceramica di Grottaglie e al tempo stesso delle inclinazioni artistiche personali. Un’attenzione particolare è rivolta alla tradizione che è protagonista anche nella scelta dei colori da utilizzare, così come nelle decorazioni che impreziosiscono le opere d’arte. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
