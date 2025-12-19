Grimaldi spiazza Parenzo in diretta | Noi di Avs a differenza tua siamo per le sanzioni alla Russia e anche per Israele

Botta e risposta a L’aria che tira (La7) tra il deputato di Avs, Marco Grimaldi, e il conduttore della trasmissione, David Parenzo. Il tema del dibattito è l’accordo raggiunto nella notte tra giovedì e venerdì dai leader europei per sostenere l’Ucraina con un prestito da 90 miliardi di euro, deciso al Consiglio Europeo di Bruxelles. Una decisione che passa dall’emissione di debito comune sui mercati finanziari e che esclude, almeno per ora, l’utilizzo degli asset russi congelati nei paesi dell’Unione, dopo settimane di discussione e la forte opposizione del Belgio. Parenzo apre il confronto chiedendo direttamente se l’esponente di Avs sia soddisfatto dell’accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

