Grifone appello ai tifosi Torna ’Tutti in curva’

Tifosi biancorossi, il momento è arrivato: torna ‘Tutti in curva’ con una partitella in famiglia al centro sportivo di Roselle. Prepariamoci insieme alla sfida di domenica, quando il Grosseto, capolista, ospiterà il Ghiviborgo allo Zecchini. Un’occasione per sostenere i nostri e vivere l’energia del calcio, in attesa di una partita che promette emozioni e passione. Forza Grosseto!

CALCIO Partitella in famiglia ieri per i biancorossi al centro sportivo di Roselle in vista dell'ultima gara del girone di andata che domenica, inizio alle 14,30, vedrà il Grosseto, capolista assoluto del girone, ospitare allo stadio Zecchini la squadra del Ghiviborgo allenata da Ingenito che in classifica ha 23 punti. Un appuntamento dal quale dovrebbe scaturire un bel regalo di Natale da parte della squadra e della società a tifosi maremmani. E per favorire la presenza del "popolo biancorosso" la società del presidente Francesco Lamioni ha lanciato due iniziative. Domenica, infatti, torna "Classi in Curva", dedicata agli studenti delle scuole grossetane per avvicinare sempre di più i giovani al mondo biancorosso e ai valori dello sport.

