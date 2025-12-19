Greg Biffle e la sua famiglia sono morti in un incidente aereo è una tragedia | lutto nel mondo NASCAR

Una tragedia sconvolge il mondo NASCAR: Greg Biffle, ex campione, insieme alla sua famiglia, ha perso la vita in un incidente aereo a Statesville. La comunità è in lutto per questa perdita improvvisa e dolorosa, mentre le autorità indagano sulle cause dello schianto. Un momento di grande tristezza e riflessione per tutti gli appassionati e gli amanti dello sport.

Greg Biffle, precipita l'aereo del pilota Nascar: «Era a bordo insieme alla moglie e i due figli, sono tutti morti» - Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre. leggo.it

Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli» - Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre. msn.com

#18dicembre2025 L'amico di famiglia e YouTuber Garrett Mitchell ha confermato che #GregBiffle ex pilota della NASCAR e la sua famiglia erano a bordo dell'aereo precipitato all'aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord. - facebook.com facebook

