Greg Biffle cade l' aereo privato del pilota Nascar | dramma a Statesville A bordo anche la moglie e i figli

19 dic 2025

Un dramma scuote Statesville: un aereo privato si schianta presso l’aeroporto regionale, coinvolgendo Greg Biffle, noto pilota NASCAR, la moglie e i figli. L’incidente, avvenuto giovedì 18 dicembre intorno alle 10:15 ora locale, solleva preoccupazioni e domande sulla sicurezza, lasciando la comunità in apprensione. I dettagli emergono lentamente, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica collisione aerea.

Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre. Lo sceriffo ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

