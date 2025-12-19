Greg Biffle cade l' aereo privato del pilota Nascar | dramma a Statesville A bordo anche la moglie e i figli

Un dramma scuote Statesville: un aereo privato si schianta presso l’aeroporto regionale, coinvolgendo Greg Biffle, noto pilota NASCAR, la moglie e i figli. L’incidente, avvenuto giovedì 18 dicembre intorno alle 10:15 ora locale, solleva preoccupazioni e domande sulla sicurezza, lasciando la comunità in apprensione. I dettagli emergono lentamente, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica collisione aerea.

Greg Biffle, precipita l'aereo del pilota Nascar: «Era a bordo insieme alla moglie e i due figli, sono tutti morti» - Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre. leggo.it

Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville, ci sono vittime: il video dell’incidente - Un aereo privato è precipitato e ha preso fuoco durante l'atterraggio in un aeroporto a Statesville (North Carolina) ... fanpage.it

#18dicembre2025 L'amico di famiglia e YouTuber Garrett Mitchell ha confermato che #GregBiffle ex pilota della NASCAR e la sua famiglia erano a bordo dell'aereo precipitato all'aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord. - facebook.com facebook

