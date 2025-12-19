Green Fondo della Geotermia. Pedalando con Paolo Bettini.

Il Green Fondo della Geotermia con Paolo Bettini torna nel suo momento più autentico, pedalando tra le bellezze di Valdicecina. L’edizione 2026, in programma domenica 12 aprile, segna un nuovo inizio, riportando la manifestazione alla tradizionale data primaverile. Un’occasione unica per riscoprire le radici di un evento che unisce passione, natura e sostenibilità in un ambiente affascinante.

VALDICECINA La GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia ritorna alle proprie radici. L’edizione 2026 si terrà domenica 12 aprile e segnerà un importante cambio di data, con il ritorno allo storico periodo primaverile, dopo diversi anni di differente collocazione nel calendario. Tra geyser, lagoni, fumarole questo è un viaggio nel cuore caldo della Toscana. Da oltre vent’anni, la Green Fondo è una festa tutta da pedalare in compagnia de pluricampione del Mondo Paolo Bettini. Una scelta strategica e identitaria, pensata per valorizzare al massimo il territorio che ospita la manifestazione: la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

