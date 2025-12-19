Gravina sul caso Allegri-Oriali | Stiamo parlando di una figuraccia Purtroppo offendere …

Il presidente federale Gabriele Gravina commenta l'increscioso episodio tra Allegri e Oriali avvenuto durante Napoli-Milan di Supercoppa. Una situazione che, secondo Gravina, rappresenta una vera e propria figuraccia per il calcio italiano, sottolineando quanto sia importante mantenere il rispetto e la sportività in ogni occasione. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla condotta dei protagonisti in campo.

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato del caso Massimiliano Allegri contro Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; FIGC - Gravina: Scontro tra Allegri e Oriali? Una sconfitta per l'immagine del calcio italiano; GAZZETTA - Offese di Allegri a Oriali inserite nel referto dagli ispettori federali, ecco cosa rischia l'allenatore rossonero.

gravina caso allegri orialiGravina riprende Allegri: "Insulti a Oriali? Una figuraccia". E sull'arbitro di Milan-Como a Perth... - Il presidente federale poi si è espresso sulla potenziale squalifica che rischi ... msn.com

gravina caso allegri orialiAllegri contro Oriali, interviene Gravina: "Basta! Parliamo di fair play e poi ci sputiamo addosso" - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto dicendo la sua in merito: "L’aggressione verbale Allegri- areanapoli.it

gravina caso allegri orialiGravina: "Scontro Allegri-Oriali? Ora basta, così ci perde il calcio italiano" - Dobbiamo riacquistare il senso dell'educazione. msn.com

