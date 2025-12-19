Gravina sul caso Allegri-Oriali | Stiamo parlando di una figuraccia Purtroppo offendere …
Il presidente federale Gabriele Gravina commenta l'increscioso episodio tra Allegri e Oriali avvenuto durante Napoli-Milan di Supercoppa. Una situazione che, secondo Gravina, rappresenta una vera e propria figuraccia per il calcio italiano, sottolineando quanto sia importante mantenere il rispetto e la sportività in ogni occasione. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla condotta dei protagonisti in campo.
