Persino Gabriele Gravina fa la figura del contemporaneo in confronto a quel che è accaduto a Riad, agli insulti di Allegri a Oriali. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle accuse da parte del Napoli di aggressione verbale da parte del tecnico del Milan Max Allegri verso Lele Oriali; il fatto è accaduto ieri, durante la partita di Supercoppa, che il Napoli ha vinto 2-0 contro i rossoneri. Le parole di Gravina. «L’aggressione verbale? Stiamo parlando di una figuraccia. Le sanzioni si applicano in caso di violazione del regolamento sportivo. Qui credo si tratti di un fatto culturale, bisogna riacquistare il senso dell’educazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina: «L’aggressione verbale Allegri-Oriali? Una figuraccia, non è violazione di regolamento, è un fatto culturale»

Leggi anche: Gravina sul caso Allegri-Oriali: “Stiamo parlando di una figuraccia. Purtroppo offendere …”

Leggi anche: "Aggressione fuori controllo a Oriali", il Napoli accusa Allegri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali - “Una figuraccia, manca l’educazione”: così il presidente della Figc ha commentato l’episodio di ieri sera a Riyadh per il quale il tecnico potrebbe essere punito domani ... sport.virgilio.it