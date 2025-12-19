Gravina di Catania controlli stradali | denunciato un 33enne per guida in stato di ebbrezza

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Gravina di Catania intensificano i controlli stradali per garantire sicurezza e tranquillità. Nel corso delle verifiche, un 33enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, evidenziando l’importanza di un’attenzione costante alla tutela della comunità. Le operazioni proseguono senza sosta, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere ordine e sicurezza nelle strade della zona.

Proseguono senza interruzione i controlli alla circolazione stradale effettuati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, nell'ambito dei servizi predisposti per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini durante il periodo delle festività natalizie. Accertamento con etilometro durante un posto di controllo. Nel corso di un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione delle condotte di guida pericolose, una gazzella dell'Arma ha fermato un automobilista, sottoponendolo a controllo con etilometro, strumento omologato per la rilevazione del tasso alcolemico.

