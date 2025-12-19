Gravi inadempimenti e ritardi il Comune risolve il contratto con l’impresa | la nuova Gamec è ferma al palo

Il Comune di Bergamo ha deciso di risolvere il contratto con l’impresa Manelli Spa, responsabile dei lavori per la nuova sede della Gamec nell’ex Palazzetto dello sport di piazzale Oberdan. La decisione è stata presa a causa di gravi inadempimenti e ritardi, che hanno fermato i lavori e messo in stallo il progetto. La situazione apre nuovi scenari per il futuro dell’importante intervento culturale in città.

Bergamo. L'amministrazione comunale, committente e stazione appaltante della nuova sede della Gamec in corso di realizzazione nell'ex Palazzetto dello sport di piazzale Oberdan, ha dato formalmente avvio alla procedura di risoluzione contrattuale nei confronti dell'impresa Manelli Spa, aggiudicataria dei lavori iniziati a ottobre 2023 a seguito di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta del Comune arriva dopo una serie di inadempimenti e ritardi sempre più significativi che si sono manifestati a partire dalla primavera 2025. Rallentamenti delle attività di cantiere ulteriormente che si sono ulteriormente aggravati da agosto a seguito di problematiche sempre più crescenti dell'appaltatore manifestate e verbalizzate in numerosi Ordini di Servizio emessi dalla Direzione Lavori.

